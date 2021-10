Gifhorn

Negativ ist ja das neue Positiv: Der jüngste Schnelltest neulich zeigte das wieder. Seit Beginn der Pandemie bin ich bislang – toitoitoi – verletzungsfrei durchgekommen. Bislang habe ich das immer auf meine Vorsicht mit Aha-Regeln und mit der vollständigen Impfung begründet. Doch neulich abends beim heimlichen Naschen kam mir ein Verdacht. Spielt da vielleicht noch etwas Anderes mit rein, dass das Virus mich bisher verschont hat? Vielleicht ist das Menü aus Heringsfilet in China-Sauce süßsauer, dazu ein selbst angerührter Pulver-Schokocappucino aus dem Supermarkt so abschreckend, dass sich nicht einmal verwegene Erreger in die Nähe meines Rachens trauen.

Von Dirk Reitmeister