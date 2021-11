Gifhorn

Beim Telefonieren kriegt man zuweilen was zu hören, was nicht an das eigene Ohr adressiert war. „Da ist so’n Vogel von der Zeitung“, habe ich mal jemanden vernommen, der die Lautlos-Taste wohl nicht richtig gedrückt hatte. Jetzt meldete sich jemand nach meinem Anruf mit „Pommes rotweiß“ und legte gleich wieder auf. Nun rufe ich aus dem Homeoffice an mit einer Handynummer, die den meisten nicht unbedingt geläufig ist. Nach der Wahlwiederholung konnte ich die merkwürdige Anrufannahme aufklären. Am anderen Ende war eben jemand, der von permanenten Werbeanrufen entnervt ist. Wie gut, dass keine Trillerpfeife zum Einsatz kam. Einen Tinnitus habe ich ja schon.

Von Dirk Reitmeister