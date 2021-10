Gifhorn

Historiker und Filmemacher sagen Kleopatra nach, sie habe in Milch gebadet. Mancher lebenslustige Zecher würde Bier oder Wein in der Badewanne bevorzugen. Den Spatzen in unserem Gemeinschaftsgarten reicht schnödes Wasser. Sie brauchen auch keine Badewanne, sondern sie planschen einfach in ihrem Trinkgefäß, jener tellergroßen Schale, die die tierliebe Nachbarschaft auf dem Gemeinschaftsrasen platziert hat. Neulich am Badetag mussten sich die wendigen Sperlinge etwas sputen, um noch frisches Nass abzubekommen. Die dicke Amsel hat doch eine gewisse Verdrängung.

Von Dirk Reitmeister