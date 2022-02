Gifhorn

Immer eines nach dem anderen: Der Mann sollte nicht mehrere Anrufe auf einmal erledigen. Ich besprach am Telefon gerade mit dem Fotografen eine unklare Lage nach Sirenenalarm, als mein anderes Telefon ging. Eine mir unbekannte Handynummer. Aha, vielleicht eine neue Info? Doch am anderen Ende fragt mich jemand, wie mein Tag gelaufen sei. Auf die Gegenfrage, wer da sei, kommt die Antwort: „Deine Mutter.“ Okay, innerhalb von Sekundenbruchteilen kombinierte ich: Sie ist nicht zuhause, ich hatte sie ja zu Verwandten nach Berlin gefahren: deswegen Handy. Eine Mutti-Masche – „Hier ist Deine Mutter, gleich kommt ein Bekannter von mir, der 20 000 Euro für den E-Rolllator abholt“ – hat uns die Polizei auch noch nicht berichtet. Sie spricht in mein schwaches Ohr, mit dem ich sonst nicht telefoniere. Es ist meine Mutter. Und sie hätte zwei Telefonate zeitgleich gemeistert. Sie ist multitaskingfähig.

Von Dirk Reitmeister