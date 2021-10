Gifhorn

Für Expeditionen ins Tierreich kann man gelegentlich auch auf dem eigenen Sofa bleiben. Als ich gerade im Buch des Tierfilmers Jan Haft über die Insektenwelt der Alpen schmökerte, beschlich mich am blanken linken Arm ein krabbelndes Gefühl. Es war gottlob keine blutrünstige Mücke, sondern nur die dicke Elsbeth, meine mehrgliedrige Untermieterin.

Vor vielen Jahren hatte einer ihrer Urahnen bei so einem vorwitzigen Ausflug das Interesse meiner Schäferhündin Adret an einem proteinreichen Snack für zwischendurch geweckt. Ich finde Spinnen ja nicht so appetitlich.

Von Dirk Reitmeister