Gifhorn

Ja ist denn heut’ schon Weihnachten? Auf der Rückseite unseres Mehrfamilienhauses wird es in diesen Sommernächten praktisch nicht mehr dunkel. Etwa ein halbes Dutzend Parteien haben ihren Terrassen und Balkons Solar-Lampen, -Lichterketten und -Laternen verpasst. Ein Graus für jeden Sternengucker, der in solchen Fällen Lichtverschmutzung beklagt. Ich will mich lieber nicht beschweren. Bei mir bleiben im Wohnzimmer die meisten Lampen aus, und ich habe den Eindruck, dass die Lichter die Mücken von meinem Balkon weglocken. Hauptsache, Außerirdische missverstehen die Beleuchtung rund um die Rasenfläche nicht als Landeplatzmarkierung.

Von Dirk Reitmeister