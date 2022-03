Gifhorn

Der Affenbrotbaum will nur alle paar Wochen Wasser, dann aber bitte in Badewannen-Menge. Die Wüstenrose hat ähnliche Vorlieben. Beim Einblatt sehe ich schon anhand der Blätterstruktur, ob der Durst groß ist. Dumm nur, wenn die braune Farbe der Blätter fehlinterpretiert und plötzlich der Blumenpott bis zum obersten Rand unter Wasser steht. Als die Erde anfing zu müffeln, musste ich feststellen, dass da nichts mehr zu retten war. Totgegossen.

Beinahe wäre mir das mit dem Alpenveilchen auch so gegangen. Als ich das geschenkt bekam, gab’s den Hinweis gleich dazu: Jede Woche zweimal ein paar Tropfen Wasser. Irgendwann hingen alle Blätter platt über den Übertopf. Kein Wunder, die Erde war quatschnass. Vielleicht hätte ich die „paar Tropfen“ wörtlich nehmen müssen im Sinne von „zwei Tropfen“. Ich wünsche mir so was wie „Blumengießen für Dummies“.