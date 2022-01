Gifhorn

Einen Moment fühlte ich mich wie aus der Zeit gefallen. Und dann musste ich alle Kräfte aufbringen, um einen Lachkrampf zu unterdrücken. Zwar hatte meine Mutter mir beigebracht, nicht die Gespräche fremder Leute zu belauschen, aber manchmal lässt es sich beim besten Willen nicht vermeiden. Wenn beispielsweise am Nachbartisch zwei Herren sitzen, die sich in dem ansonsten stillen Café lautstark unterhalten. Es ging um Fax-Geräte. Ja, ich kann mich tatsächlich noch an diese Technik erinnern. Aber was waren das für Geräusche? Verstohlen drehte ich mich um, ob ich womöglich mein Wissen aus dem Erste-Hilfe-Lehrgang anwenden müsste ob des Prustens und Schnaufens. Nein, alles okay. Sie machten sich nur gegenseitig vor, welche Töne ihre Fax-Geräte von sich geben. Und ich durfte nicht lachen, sonst wäre mein Lauschen aufgeflogen.

Von Christina Rudert