Gifhorn

Glück gehabt. Wer auch immer. Wir hatten gerade noch darüber gesprochen, dass sich dieses Jahreslos ja gar nicht lohne, welches mein Mann sich vor einem Jahr gekauft hatte. Nicht einen Cent hat er in diesem gesamten Jahr gewonnen, dabei hatte er doch so sehnsüchtig auf die Sofortrente von 5000 Euro im Monat gehofft. Nun sinnierte er, ob er bei so viel Pech das Abo für dieses Los nicht einfach kündigen sollte.

Als hätte irgendjemand das gehört, bekam ich wenige Stunden nach dem Gespräch einen Screenshot von ihm per Handy geschickt. „Glückwunsch, Sie haben gewonnen!“ Na ja, als monatliche Rente käme er mit diesem Gewinn nicht sehr weit, aber die 2,50 Euro haben ihn immerhin motiviert, das Jahreslos zu behalten. Denn wer weiß, vielleicht war das ja nur der Anfang.

Von Christina Rudert