Gifhorn

„Der Knopf ist ab.“ Mein Mann steht mit einem seiner Hemden in der Hand vor mir. Und? Was will er mir mit diesem Satz sagen? Dass der Knopf ab ist, sehe ich auch. Fragend blicke ich ihn an. „Nähst du ihn mir bitte wieder an?“, fragt mein Mann nach einer Weile des Schweigens. „Kann ich nicht“, antworte ich ihm und meine das wirklich so. Denn auch mit meiner Lesebrille habe ich mittlerweile ein echtes Problem, mit dem Faden das Nadelöhr zu treffen. „Ich auch nicht“, reagiert mein Mann ein bisschen hilflos.

Und dann ist der Knopf doch im Handumdrehen wieder da, wo er hingehört: Mein Mann fädelt das Garn in die Nadel, dann übernehme ich und nähe den Knopf mit ein paar Stichen fest. Echte Teamarbeit eben.

Von Christina Rudert