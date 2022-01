Gifhorn

Der Trend geht ganz eindeutig zum Zweitweihnachtsbaum, zumindest bei uns zuhause. Wir haben nämlich einen im Wohnzimmer stehen und einen in unserem frisch renovierten Hobbyzimmer im ersten Stock.

Und das hat gleich in mehreren Punkten eine doppelte Portion Freude gebracht. Zum einen beim Weihnachtsbaumverkäufer unseres Vertrauens, der gleich zweimal an uns verdient hat. Zum anderen aber auch bei uns selbst. Wir haben gleich zwei gemütliche Plätze, an denen wir bei elektrischem Kerzenschein lesen oder ein kurzes Nickerchen halten können. Kleines Manko: Die Weihnachtsgeschenke haben nur für einen Baum gereicht, aber immerhin für den großen im Wohnzimmer.

Und das Beste kommt erst noch. Damit wir die Nadeln nicht noch nach Ostern im ganzen Haus finden, habe ich mir angewöhnt, den Weihnachtsbaum einfach aus dem Fenster zu schmeißen. Bei dem kleinen im ersten Stock wird das eine besondere Freude.

Von Christian Albroscheit