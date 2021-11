Gifhorn

Naschen verboten, sogar streng verboten: In weiser Voraussicht hat meine Frau schon einige Weihnachtssüßigkeiten gekauft, die wir benötigen, um im Advent die Deko-Erbstücke ihrer Großeltern zu verzieren. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es die süßen Kringel in der Adventszeit kaum noch zu kaufen gibt. Dummerweise liegen die Süßigkeiten jetzt genau vor dem Fernseher. Da möchte man ja schon manchmal ein bisschen was stibitzen. Aber das würde sofort auffallen.

Zum Glück haben an Halloween nicht so viele Kinder bei uns geklingelt. Und so steht jetzt eine große Schüssel voll mit Schokolade, Gummibärchen und Co. auf der Treppe. Mal gucken, wie lange wir damit hinkommen.

Von Christian Albroscheit