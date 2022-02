Gifhorn

Sag zum Abschied leise Servus: Ich musste mich jetzt von einer meiner längsten Weggefährtinnen trennen: Jener Drachenpalme, die ich mir vor fünfzehneinhalb Jahren zum Einzug in die Bielefelder Orangenkiste gekauft habe – so nannten wir das Studentenwohnheim liebevoll.

Seitdem war die Palme einfach immer da, stand still in der Ecke, sah nett aus und hat nicht gestört. Sie konnte wachsen, wie sie wollte und hat diese Freiheit auch in Anspruch genommen. Sie war wirklich einmalig, richtig schön krumm und schief.

Vor einem Jahr wollte ich meiner Drachenpalme etwas Gutes tun und habe sie umgetopft. Seitdem ging es nur noch bergab mit ihr. Sie verlor ein Blatt nach dem nächsten, irgendwann knickten die Stämme einfach ab. Jegliche Rettungsversuche scheiterten. Am Wochenende habe ich sie, gedanklich einen Trauermarsch pfeifend, in der Biotonne entsorgt.

Jetzt steht eine neue Drachenpalme in der Ecke meines Arbeitszimmers. gerade gewachsen und mit mehr Blättern als ihre Vorgängerin jemals hatte. Wirklich nett, aber irgendwie fehlt uns noch die Bindung.

Von Christian Albroscheit