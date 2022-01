Gifhorn

Und das am frühen Morgen: Hin und her, auf und nieder wuselt seit einigen Tagen ein Eichhörnchen auf den Bäumen im Garten. Oben angekommen blickt das wieselflinke Tierchen einmal kurz triumphierend in Richtung meines Balkons. Was mir das sagen soll? Vermutlich das schlechte Gewissen antriggern: Beweg Du Dich auch mal wieder oder so.

Ja gut, es war aber auch neulich mal ziemlich kalt, mal zu dunkel und mal zu stürmisch, mal zu regnerisch. Auf jeden Fall muss ich wieder viel mehr raus zum Sport. Ehrenwort. Ob ich als Dank an den tierischen Motivator einfach mal morgens am Balkon applaudiere?

Von Andrea Posselt