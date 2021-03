Gifhorn

Sachen gibt’s: Drei Monate nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat der reuige Täter im einem kleinen Ort in Oberbayern seine Beute wieder zurückgebracht und sich zudem in einem anonymen Schreiben für sein Handeln entschuldigt. Der unbekannte Ganove war in der Silvesternacht in das Gebäude eingestiegen und hatte mehrere Uhren, ein Sparschwein und auch Schmuck mitgehen lassen. Der Hauseigentümer fand die Beute nebst Brief vor der Haustür. Merkwürdig.

Von Uwe Stadtlich