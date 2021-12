Gifhorn

Hmh, Leckeres, wohin man blickt. Auf dem Wochenmarkt konnte ich mich gar nicht satt sehen an köstlichem Obst, Gemüse und Beilagen. Es blieb nicht beim Sehen. Ziemlich planlos kaufte ich allein ein, was mir gerade den Mund wässrig machte.

Einen Tag später plagte mich ein leichtes Hungergefühl. Zeit, mit dem Kochen zu beginnen. Doch so sehr ich meine Einkaufsbeute auch beäugte, so wirklich passte da nichts zusammen - und vor allem auch nicht zu meinem aktuellen Appetit.

So will es ja auch das ungeschriebene Gesetz: Sonntag hat man garantiert Hunger auf etwas, das nicht im Kühlschrank vorrätig ist. Habe dann mal Paragraf 1, Absatz 3 bemüht: Auch aus dem, was man hat, kann man Genussvolles zaubern.

Von Andrea Posselt