Gifhorn

So ein Adventskalender ist täglicher Grund zur Freude. Manchmal sogar morgens und abends. Am Morgen bei demjenigen, der ihn erwartungsfroh öffnet – bis er feststellt, dass er keinen blassen Schimmer hat, was das ist, was er da raus holt. Und am Abend bei Beschenktem und Schenker. Ein „Dings vom Dach“ sei es gewesen, was er im Stiefelchen gefunden habe, bemerkte mein Mann in Anlehnung an die Ratesendung aus dem Fernsehen. Erst habe er gedacht, es handele sich um eine Leberwurst. Dann habe er es aufgeschnitten und da sei so weißes Zeug rausgerieselt. Badezusatz? Vitamin C? Völlig falsch. Und leider kaputt, der Anti-Stress- oder auch Wutball. Er hat aber wenigstens einmal funktioniert: Wir mussten beide lachen.

Von Christina Rudert