Gifhorn

Im Regelfall kaufe ich von allem die Familienpackung. Das spart Verpackungsmüll und ist meistens auch noch relativ betrachtet preiswerter. Allerdings war ich an diesem einen Morgen ziemlich froh, nicht die Familienpackung mit 500 Wattestäbchen gekauft zu haben, sondern nur die kleine Packung mit 150. Die Dehnübung, um an diese Wattestäbchen auf dem oberen Regalbrett im Badezimmer heranzukommen, war nämlich missglückt, das Kästchen war herunter gefallen, und alle 150 Wattestäbchen verteilten sich im Badezimmer. Die Entscheidung für die kleinere Menge sparte mir an diesem Morgen einiges an Zeit.

Von Christina Rudert