Meinersen

„Schöner Tag heute“, begrüßt uns ein bekannter Meinerser. „Und was haben Sie hier gemacht?“, fragt er interessiert. „Wir haben von der Brücke in die Oker gespuckt“, erkläre ich ihm. Er guckt mich an, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank.

Und so ist es passiert: Ausgerüstet mit einer Thermoskanne voller rotem Tee waren wir losgezogen. Der kleine Zweijährige vorne weg, ich hinterher. Auf der Brücke wurde es ernst, ich musste dort das Versprechen einlösen – „wir spucken von der Brücke“. Immer wieder wurde ich von dem Zwerg daran erinnert.

Jetzt war es so weit. Er nahm einen Mund voller Tee und – eine rote Fontäne sprühte in den Fluss. Es folgten weitere. Ich musste auch ran. Endlich war die Kanne leer, er hatte das Spuck-Diplom bestanden. Ich versichere jedem, das war vielleicht pädagogisch nicht gerade wertvoll, Spaß hat es trotzdem gemacht. Sollten Sie auch mal probieren.

Von Hilke Kottlick