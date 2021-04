Gifhorn

Wir haben Familienzuwachs: Mein Mann meinte, er benötige unbedingt ein Maskottchen, sollten irgendwann mal wieder Schachturniere und Vortragsreisen möglich sein. Sein früheres Maskottchen in Form eines 15 Zentimeter großen roten Nilpferds namens Jette hatte ihn verlassen. Dabei hat mein Mann sein letztes Schachturnier gar nicht mal so schlecht gespielt. Nach einer Trauerphase und ausgedehnten Suchen hinter Schränken und unter Wäsche ist nun also er eingezogen. Ein bisschen größer als Jette und mit durchdringendem, allerdings nicht unsympathischem Blick. Wie er heißen soll, wussten wir auch zügig: Boris. Wie der frühere Schachweltmeister Boris Spasski. Oder wie Boris Johnson, an dessen Frisur der Haarputz der Plüscheule erinnert.

Von Christina Rudert