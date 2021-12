Gifhorn

Es kann gar nicht anders sein: Unsere Katze Kuschel ist eine Weihnachtskatze. Hinweise dafür gibt es einige. Kuschel kletterte ständig Heiligabend zwischen den Geschenken unter dem Baum herum und legte sich zum Dösen dazwischen. Die Geschenke sind jetzt weg, macht aber nichts, denn der Baum steht noch. Und zwar direkt neben dem Hocker, auf dem die Katze meistens liegt. Wie praktisch – kann sie jetzt doch ohne viel Aufwand lässig mit einer Pfote eine der Kugeln immer wieder antippen und fast hypnotisiert dabei zuschauen, wie diese hin und her schwingt. Doch sie kann auch anders. Fällt die Kugel ab, rast sie hinterher und tobt mit dem Baumschmuck durch das Zimmer in einem Tempo, das wir von ihr so gar nicht kennen. Da tut es mir fast etwas leid, dass der Baum bald wieder raus soll.

Von Thorsten Behrens