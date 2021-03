Gifhorn

Ich oute mich jetzt mal als Spielverderber. Regen am wohlverdienten Wochenende will ja nicht wirklich jemand. Ich aber manchmal schon. Nämlich immer dann, wenn der Sonnenschein an den Werktagen mir an den Scheiben der Balkontür signalisiert: Putz mich endlich mal wieder! Sie ahnen es: Fensterputz ist nicht gerade meine Paradedisziplin, die mir gute Laune macht. Habe ich dann mal ein freies Wochenende, um mich diesem Großprojekt zu widmen, wünsche ich sehnlichst herbei, es möge regnen. Zur Not bemühe ich dafür sogar die 14-Tage-Vorhersage und stelle in der Regel fest, dass es womöglich irgendwann in nächster Zeit mal nachts zwischen 3 und 3.03 Uhr etwas vom Himmel tröpfeln könnte. Wenn das kein Grund ist, den Fensterputz abzusagen. Die Aufschieberitis hatte jetzt dank unverhofftem Elan spontan ein Ende. Ehe ich alle Wetter-Apps durchgeschaut hatte, die mir ein wasserdichtes Alibi hätten verschaffen können, waren die Fenster auch schon sauber – und ich ausgehfertig, draußen den Sonnenschein zu genießen.

Von Andrea Posselt