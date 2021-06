Gifhorn

Wie hieß es dieser Tage im Radio? Wenn man nicht eine Träne im Auge hat und einen Würgereiz verspürt, war der Corona-Schnelltest nicht ordentlich. Na vielen Dank auch. Aber erstens waren bislang weder die Träne noch der leichte Würgereiz sonderlich dramatisch, und zweitens scheitere ich an meinen Schnelltests zuhause. Die Anleitung ist so winzig klein gedruckt, dass ich nicht mal mit Lesebrille ganz sicher bin, ob das Wattestäbchen nun in den Rachen oder in den vorderen Nasenraum gehört. Und dann habe ich garantiert wieder vergessen, den Rest schon vorzubereiten. Ist die Ampulle endlich offen und enthält auch noch Lösung, versuche ich, mit Ampulle und Wattestäbchen in einer Hand, mit der anderen Hand und Zähnen den Teststreifen auszupacken. Schön, wenn dann noch genügend Lösung da ist, um das Wattestäbchen darin umzurühren. Ich bleibe bei Träne und Würgereiz.

Von Christina Rudert