Gifhorn

Es ist warm. Das ist nichts Neues, denn wir haben Sommer, und auch an eher regnerischen Tagen sind die Temperaturen Sandalen-tauglich. Aber an dem Tag schien sogar die Sonne – warum mein Mann trotzdem feste Schuhe trug, bleibt eins der ungelösten Rätsel der Menschheit. Bis ihm die Idee kam, den Weg zum See in Badelatschen zurückzulegen. Mir schwante schon, dass diese Idee nicht so preisverdächtig war – und so kam es auch: Nach dem Fußweg von gut zehn Minuten hatten die Riemen auf beiden Füßen Blasen hinterlassen. Und den Rückweg gab’s ja auch noch. Er überlegte nicht lange, nahm die Latschen in die Hand und setzte dieses Mal die Fußsohlen dem Schmerz von Holzstöckchen, heißem Asphalt und Schotter aus. Irgendwas ist ja immer.

Von Christina Rudert