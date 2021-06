Gifhorn

Das ist noch nie passiert. Nur zehn Minuten bin ich weg. Zurück in der Küche, möchte ich das letzte Erdbeer-Törtchen in den Kühlschrank stellen. Das geht aber nicht – es ist verschwunden. Ich suche, finde aber nichts. „Wer war auf dem Tisch und hat den Kuchen geklaut?“, frage ich. Die Antwort kommt in Form zweier wedelnder Schwänze. Sehr aussagekräftig.. Ich untersuche Bart und Fell – nichts. Kein Indiz deutet auf den möglichen Dieb. Der oder die Kuchenklauer müssen angesichts ihrer Größe erst auf einen Stuhl und dann auf den Tisch gesprungen sein. Ich suche weiter, werde aber wohl niemals eine Antwort finden. Trotzdem gibt es einen kleinen Zeugen. Der berichtet zumindest von der Existenz des Erdbeerkuchens. Bedeckt mit rotem Tortenguss, liegt der Winzling auf dem Tisch. Ich resigniere und stelle fest – nur ein Krümel blieb zurück.

Von Hilke Kottlick