Gifhorn

Mit in die Hüften gestemmten Händen stand ich in der Küche der kleinen Wohnung meines Mannes in Berlin: „Wasser läuft wieder ab“, verkündete ich stolz, hatte ich doch soeben eigenhändig eine Verstopfung beseitigt, indem ich den Siphon abgeschraubt und geputzt hatte. Bevor ich alles wieder richtig fest verschrauben wollte, musste der Praxistest beweisen, dass mein Plan funktioniert hatte. Also drehte ich den Wasserhahn volle Pulle auf, und siehe da, das Wasser floß ab. Allerdings auf den Küchenboden, nicht ins Abflussrohr, wie ich plötzlich mit nassen Sockenspitzen bemerkte. Da war schon eine ganze Menge daneben gegangen. Kleinlaut nahm ich die Hände aus den Hüften und legte sie um den Feudel, um die Sintflut zu beseitigen. Anschließend war die Küche mal wieder in allen Ecken ordentlich gewischt. Und die Verstopfung war auch nach dem Festziehen an allen erforderlichen Stellen beseitigt.

Von Christina Rudert