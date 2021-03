Gifhorn

So, jetzt ist er auch schon wieder vorbei, der Frauentag, der Internationale. Ist gut verlaufen, nehme ich an, und er hat auch gar nicht weh getan. Der nächste bemerkenswert gute Gedenktag ist, wer will es bestreiten, der Towel Day, also der Handtuchtag, am 25. Mai.

So, und jetzt Zynismus Ende: Ein Dank hier und jetzt an jede Frau, insbesondere an meine eigene, die auch Kindererziehung, Homeschooling und Corona wuppt, während so viele andere – ja, auch ich, Brutus – sich zeitlebens bei einer bezahlten Arbeit vergnügen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen bezüglich sozialer Kompetenz.

Von Jörg Rohlfs