Gifhorn

Ja, ich stehe dazu: Ich mag Halloween. Ich mag Kürbissuppe und Süßigkeiten, die eklig aussehen. Letztere allerdings nur zu Halloween. Und ich mag Gestalten mit Masken, die über die Straßen wanken. Die allerdings auch nur zu Halloween. Oder im Fernsehen, in entsprechenden Filmen. Aber Halloween hat noch viel mehr zu bieten. Zum Beispiel dichten Nebel am Abend. Klappt allerdings nur, wenn der Nebel mitspielt, also nicht immer. Dafür kommen zu Halloween immer irgendwelche Kinder und wollen Süßigkeiten. Deshalb mag ich es, wenn die zu Halloween so eklig aussehen, die Süßigkeiten meine ich natürlich. Da kann ich mich nämlich viel leichter davon trennen. Was wiederum die Kinder freut. Was wiederum mich freut. Ich sage ja: Ich mag Halloween.

Von Thorsten Behrens