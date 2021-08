Gifhorn

Daran sehe ich, wie alt ich bin: Als ich jüngst mit meinem Mann über schwankenden Steg ein Tretboot enterte, um in See zu stechen, fiel mir sofort der Hit von Fräulein Menke ein. „Im Tretboot in Seenot“ trällerte eine der Ikonen der Neuen Deutschen Welle im Jahr 1983. Und ich stellte fest, dass ich noch ziemlich textsicher bin. Kein SOS, kein Echolot, ein Tretboot, was zu sinken droht: Diese Zeile setzte sich in mir fest, als ich bemerkte, wie zu meinen Füßen der Wasserpegel anstieg.

Mein Mann lachte mich aus und fing an, das Boot in Schwankungen zu versetzen. Ich klammerte mich am Sitz fest. Und machte die Augen auf und bemerkte: Oh, das Wasser ist hier aber sehr klar – und gar nicht tief. Hätten wir das Tretboot zum Kentern gebracht, hätte ich seelenruhig zu Fuß zum Steg zurückkehren können.

Von Christina Rudert