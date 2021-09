Gifhorn

Da war es wieder, dieses Summen. Und es nervte. Und nein, es entstand nicht in meinem Kopf. Sondern am Fenster. Urheber war eine Fliege. Genauer gesagt: Eine von mehreren Fliegen, die sich aber gleich anschlossen, als sie offenbar bemerkt hatten, dass ihr Summen mich in den Wahnsinn treiben konnte. Kann die Natur denn nicht bleiben, wo sie hingehört, nämlich in der Natur? Was bitte schön haben Brumm-Fliege und Summ-Wespe und Flatter-Käfer in meinem Büro/Wohnzimmer/Küche/Schlafzimmer zu suchen? Auf Fliegengitter habe ich bisher weitgehend verzichtet, so richtig halten die ja meist auch nicht. Die mit Klebeband beispielsweise meist gerade mal einen Sommer, dann hat die Sonne ganze Arbeit geleistet. Aber damit ist es jetzt vorbei. Ich werde suchen, und ich werde finden. Denn jetzt will ich Gitter vor den Fenstern.

Von Thorsten Behrens