Gifhorn

Ich bin kein Freund davon, zum Jahreswechsel gute Vorsätze zu fassen. Also habe ich mal wieder keine gefasst. Geholfen hat es mir nicht. Denn zumindest den allseits beliebten Vorsatz für mehr Bewegung musste ich jetzt doch umsetzen. Ob ich wollte oder nicht.

Dabei fing alles ganz harmlos an. Still und leise quasi – denn so fällt er meistens, der Schnee. Tat er auch diesmal. Unter anderem auf das heimische Grundstück. Toll, sah auch schön aus. Und störte nicht. Weniger toll und weniger schön, dafür störend: Auch die öffentlichen Wege rund um das Grundstück waren bald weiß zugedeckt.

Ich also in den Schuppen, den Schneeschieber rausgeholt und losgeschippt. Jede Wette, das reicht jetzt mindestens für die nächsten drei Jahre, um wieder keine guten Vorsätze zu fassen – in der Hoffnung, dass es dann nicht wieder schneit. Oder nur aufs heimische Grundstück – oder bei anderen.

Von Thorsten Behrens