Gifhorn

Unsere Meerschweinchen – Dobby, Winky, Fluffy, Harry, Molly und Ginny – mögen Rote Beete. Aber wer jetzt dachte, da wird einfach mal hin und wieder ein Glas im Supermarkt gekauft, geöffnet und ins Gehege gekippt, der irrt. Denn Meerschweinchens sind Feinschmecker. Also gekocht – und damit aus dem Glas – dürfen sie schon mal nicht. Rohkost ist ja auch viel gesünder – gibt es nur in Form von Roter Beete nicht überall. Also haben wir getrocknete Stückchen gekauft.

Was waren die kleinen Vierbeiner verrückt danach. Und endlich fanden wir auch einen verlässlichen Verkäufer von frischen Knollen. Aber die mochten sie irgendwie nicht – bis wir auf die Idee kamen, sie zu schälen. Und jetzt geht keines der Meerschweinchen mehr an die getrockneten Stücke. Boah, was sind die verwöhnt.

Von Thorsten Behrens