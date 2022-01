Gifhorn

Bei Alexa rechnet man damit, dass sie mit einem spricht. Dafür – unter anderem – kauft man dieses Gerät ja. Ich allerdings nicht. Ich mag es nicht wirklich, wenn Geräte mit mir reden. Oder genau wissen, was ich so den lieben langen Tag über mache. Oder was ich für Vorlieben und Macken habe. Ich habe also keine Alexa. Aber natürlich einen Computer. Ohne den geht es – im Gegensatz zu Alexa – heutzutage ja kaum noch. Schon alleine wegen meiner Arbeit. Umso gruseliger war es, was da neulich morgens passierte: Computer eingeschaltet, Bildschirm flackert – und begrüßt mich mit einem freundlichen „Hallo“ in Schriftform. Einen Moment lang dachte ich, jetzt sind sie da, die Aliens. Waren sie aber nicht, war nur ein Update – also auch nicht weniger schlimm. Ich hab das „Hallo“ ignoriert. Als Übung. Vielleicht klappt das ja auch irgendwann mit den Aliens.

Von Thorsten Behrens