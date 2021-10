Gifhorn

Ich gebe zu: Ich mag Lebkuchen. Das hat in diesem – und auch im vergangenen – Jahr durchaus für sehnsüchtige Blicke hin zur Keksdose gesorgt. Denn in der fand sich zeitweise so ziemlich alles an Feingebäck, nur kein Lebkuchen. Außer rund um Weihnachten. Kein Wunder. Schützenfeste und Rummel glänzten ja durch Abwesenheit. Und irgendwann gab es auch in den Supermärkten keine Lebkuchenreste vom Fest mehr.

Die können ohnehin nicht unbegrenzt bei mir gelagert werden. Sie wissen schon: Was in der Vorratskammer liegt, wird auch schnell ein Opfer hungriger Leute. Aber jetzt ist die Durststrecke überstanden. Es gibt wieder Lebkuchen in den Märkten. Bis Januar. Und dann hoffe ich mal, dass die Lage in Sachen Volksfeste 2022 besser wird.

Von Thorsten Behrens