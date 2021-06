Gifhorn

Falsche Verdächtigungen sind gemein. Ich entschuldige mich auch hiermit ganz offiziell und in aller Form, hatte ich doch dieses neugierige und vorwitzige Taubenpaar im Verdacht, meinen Mini-Blühstreifen in den Balkonkästen mutwillig zertrampelt zu haben. Eines Abends, als ich nach Hause kam, lag das morgens noch üppig wuchernde Grün nämlich platt auf dem Boden. Ich war ein bisschen erzürnt, zumal an diesem Abend auch der Rest des Meisenknödels spurlos aus seinem Netz verschwunden war. Und dann sah ich mir die Balkonkästen genauer an und kramte eine Weile in meinem Gedächtnis – und leistete in aller Form Abbitte bei den Täubchen. Der Meisenknödel wird womöglich tatsächlich auf ihre Rechnung gehen, aber der Blühstreifen hatte schlicht nach mehreren Tagen ohne Gießen schlapp gemacht. Ich wässerte reichlich, und am nächsten Morgen stand das Grün wieder aufrecht im Kasten.

Von Christina Rudert