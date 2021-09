Gifhorn

Och nö. Ich trete am Morgen vor die Haustür – und finde mein Auto von oben bis unten bekleckert vor mit Hinterlassenschaften von Vögeln. Gut, man kann sagen: Selber schuld, was parkst du auch genau unter dem WC? Mit spitzen Fingern öffne ich die Tür und überlege: Schaffe ich es noch, vor der Arbeit durch die Waschstraße zu fahren? Wird eng, lieber nicht. Also stelle ich den Wagen auf dem Firmenparkplatz ab und widme mich der Arbeit. Am Nachmittag fängt es an zu regnen. Richtig heftig. Mir fällt mein bekleckertes Auto ein. Und tatsächlich: Als ich nach Feierabend ins Auto steige, hat die himmlische Waschstraße das Gröbste schon beseitigt. Nicht ganz so gut wie die Waschstraße, die ich sonst nutze, aber dafür kostenlos.

Von Christina Rudert