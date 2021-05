Rund ein Jahr lang ging alles gut. Nicht das Kaffeetrinken, das klappt seit Jahrzehnten. Sofern man über solche Dinge wie zu starkem Kaffee, kalten Kaffee, Bundeswehrkaffee, zu schwachem Kaffee, Kaffee mit Milch und so weiter hinweg sieht. Ich meine die Sache mit der Maske, diesem modischen Accessoire, das uns Dank Corona zu solchen Späßen wie „Wer bin ich?“ verhilft, wenn wir doch einmal auf eine andere Person treffen. Aber zurück zum Kaffee. Der schmeckt auch in Corona-Zeiten – und ist gefühlt jetzt noch viel wichtiger. Und ist bisher immer unfallfrei am Bestimmungsort angekommen. Rund ein Jahr lang ging also alles gut. Das mit dem Kaffeetrinken trotz Maske hatte ich voll im Griff. Bis jetzt. Ich musste zum Termin, setzte die Maske auf und sah noch eine Neige in der Tasse. Schnell noch angesetzt – soll ja nicht noch kälter werden – und schon gab´s Variante drei: doppelt gefilterten Kaffee. Zum Glück hatte ich eine Ersatzmaske.

Von Thorsten Behrens