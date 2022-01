Gifhorn

Manchmal läuft es eben nicht so: Ein Einbrecher hat sich darum dieser Tage in hilfloser Lage und völlig zerknirscht an die Polizei in Bonn gewendet.

Der Ganove war zuvor in ein Wohnhaus eingedrungen, hatte die Räume und Schränke durchwühlt und sich schon die Beute zur Seite gelegt, um sie abzutransportieren. Dazu kam es jedoch nicht. Als er im Anschluss noch einen Abstellraum durchsuchte, passierte es: Hinter ihm schlug die massive Tür zu – und ließ sich wegen eines Defektes nicht mehr öffnen.

Der Einbrecher befand sich so in einer ausweglosen Lage: Vertrauensvoll telefonierte der wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Mann schließlich die Beamten herbei. Die befreiten ihn aus der Kammer – schickten ihn jedoch nur wenig später in eine Zelle. Vermutlich ebenfalls mit massiver Tür.

Von Uwe Stadtlich