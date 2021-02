Gifhorn

Falls Sie meinen, Meerschweinchen sind Fluchttiere und verhalten sich gerne auch mal so, dann haben Sie recht. Auch unsere vier sind zwar meistens eigentlich ganz zutraulich, aber hin und wieder verkriechen sie sich auch ganz gerne in ihren Verstecken. Nur frage ich mich, warum sie den Fluchtreflex ignorieren, wenn das Gehege gesäubert wird. Vor allem Baby Harry wuselt einem dann so zwischen den Beinen herum, dass man mehr auf ihn aufpassen muss als darauf, was und wie geputzt wird. Beispielsweise liegt er gerne mal auf der Handfegerschaufel und blockiert so die ganze Aktion. Neulich ist er vor lauter Gewusel sogar in den Wassernapf gefallen. Na, da gab es wenigstens einen sauberen Hintern.

Von Thorsten Behrens