Gifhorn

Nichts von der Stange, nichts was man mal eben so kaufen kann, sollte es sein für die neue Wanddeko im Wohnzimmer. Ideen kamen – und gingen auch wieder. Eines Tages dann die zündende Idee: Ein extremes Querformat wäre für diese noch kahle Wand passend. Ein mögliches Motiv war auch gleich in Gedanken präsent – der Sonnenaufgang im australischen Outback und dem magischen Uluru. Der Probe-Abzug des Urlaubsfotos ist optisch top. Aber bei der Hitzewelle der letzten Tage hat die Magie des Fotos einen ungeahnten Effekt – es verstärkt die gefühlten Backofen-Temperaturen in der Wohnung. Vielleicht sollte ich saisonal die Wand bestücken, im Sommer zur Abkühlung einen Gletscher, im Winter zum Wärmen etwas Sonniges.

Von Andrea Posselt