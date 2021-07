Gifhorn

Man muss nicht mehr weit reisen, um Abenteuerurlaub mit wilden Tieren zu erleben. Es reicht eine abendliche Radrunde nach Feierabend durch den Ringelah. In dem soll nämlich inzwischen ein Wolfsrudel beheimatet sein. So wackelte neulich bei einer Fahrt über den rumpeligen Schotter der Waldwege mein Kopf verstärkt nach links und rechts, was mir dabei half, nach Isegrim Ausschau zu halten. Die Pause am Rastplatz am Wegekreuz mit dem Wegweiser-Findling strich ich dann aber ziemlich flott. Das hatte allerdings mit anderen, ebenfalls blutrünstigen und in Rudeln aufkreuzenden Tieren zu tun, die schon Wilhelm Busch bereits mit einem Gedicht gewürdigt hat: „Fortuna lächelt, doch sie mag nicht vollends zu beglücken, schenkt sie uns einen Sommertag, so schenkt sie uns auch Mücken.“

Von Dirk Reitmeister