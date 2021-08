Gifhorn

Kennen Sie Przewalski-Pferde? Sie sind äußerst selten und die einzige überlebende von drei Urzeit-Pferdearten. Ich hatte schon einmal von ihnen gehört – und jetzt stand ich einer Herde von sieben Hengsten im Wildgehege in Springe gegenüber. Schöne Tiere, und irgendwie ein erhebender Moment, dieser Blick in eine Zeit mehr als 5000 – möglicherweise sogar 10 000 – Jahre vor dem heutigen Tag. Die Wissenschaftler scheinen da nicht so ganz einig. Worüber aber Einigkeit besteht, zumindest mit mir selbst, ist der Wunsch, erneut diese Herde zu besuchen. Denn als ich mir diese „alten“ Pferde ansah, fühlte ich mich gleich wieder richtig jung.

Von Thorsten Behrens