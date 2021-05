Gifhorn

Ignoranten. Da habe ich getüftelt und gemessen und gesägt und geschraubt – und jetzt ist es für die Katz. Dabei war es eigentlich für die Meerschweinchen gedacht. Also die Hängematte im Gestell, die ich für unsere sechs – Winky, Dobby, Molly, Ginny, Fluffy und Harry – gebastelt habe. War das eine Aufregung, als ich das Ding ins Gehege gestellt habe. Ein, zwei Tage lang habe ich gedacht, ich müsste mindestens eine zweite Hängematte bauen, um Streit zu vermeiden. Und jetzt? „Kennen wir schon, bastel mal was Neues für uns“, scheinen die Blicke der Wusel zu sagen. Ich weiß nur noch nicht, was. Sicher ist aber: Sollte es wieder eine Hängematte werden, wird die um einiges größer. Damit ich selbst reinpasse.

Von Thorsten Behrens