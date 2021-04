Gifhorn

Wer hätte das gedacht: Jetzt mache ich mir auch schon Gedanken über die Corona-Pfunde. Seit Jahren nämlich bin ich Verfechterin, nicht sklavisch auf die Waage zu schielen und kleine Höhen gleich mit Diäten zu kontern. Mein Wohlfühlgewicht bemisst sich am Hosenbund. Kneift’s, dann hakt es gerade einmal an der fehlenden Balance aus Sport und Essen. Nach ein paar Tagen passt das schon wieder. Nun aber sinnierte ich ernsthaft, auf die seit Jahren nicht genutzte Waage zu steigen. Aber nur, weil die beim Umräumen ins Auge fiel. Erstmals stach mir ein mahnender Aufkleber auf der Glasfläche ins Auge. Das Strichmännchen strauchelt gefährlich und droht zu stürzen. Was ist die Botschaft? Die angezeigten Kilos könnten so bestürzend sein, dass man umfällt? Okay, ich hab’s dann mal gelassen und die Waage unters Bett geschoben. Sicher ist sicher. Corona-Pfunde hin, Corona-Pfunde her.

Von Andrea Posselt