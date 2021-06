Gifhorn

Es gibt Menschen, die diese Hitze lieben. Ich gehöre nicht dazu. Am liebsten würde ich mir eine kleine Wanne mit kaltem Wasser für meine Füße unter meinen Schreibtisch stellen. Das gehört sich aber nicht im Büro. Also beschränke ich mich darauf, mir hin und wieder kaltes Wasser über die Unterarme laufen zu lassen. Das habe ich von Sebastian Kneipp gelernt, und es hilft wirklich. Eine interessante Nebenwirkung hat diese Hitze allerdings: Während ich in der Mittagszeit am liebsten auf meinem Schreibtischstuhl eine kleine Siesta einlegen würde, bin ich morgens unerwartet munter. Als alter Morgenmuffel kenne ich das sonst gar nicht von mir, aber so lange es morgens noch schön kühl ist, könnte ich Bäume ausreißen. Ich traue mich bloß nicht, damit anzufangen, sonst wird das womöglich noch zur Gewohnheit mit dem frühen Aufstehen.

Von Christina Rudert