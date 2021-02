Gifhorn

Zu meinem 50. Geburtstag, der schon lange zurück liegt, hatte ich eine Flasche Quittenwein geschenkt bekommen. Weil den außer mir niemand mochte, musste ich ihn alleine trinken, und alleine Trinken macht nicht so viel Spaß. Also blieb die angebrochene Flasche ziemlich lange stehen. Beim Putzen neulich fiel sie mir in die Hand, und ich beschloss, ihr nun doch mal den Garaus zu machen. Wird ja vom Stehen nicht besser, das Zeug. Also setze ich mich am Abend gemütlich hin, füllte mein Weinglas und nahm den ersten Schluck. Schmeckte so wenig nach Quittenwein wie der zweite Schluck. Ich sah auf die Flasche: Das war kein Wein, den hatte ich wohl doch irgendwann schon niedergemacht, das war ein Rest Quitten-Likör! Und das Weinglas war ziemlich voll. Hätte ich mal bloß nicht nur das Bild auf dem Etikett angesehen, sondern auch den Text gelesen.

Von Christina Rudert