Gifhorn

Einen Moment schwiegen wir uns ratlos an, der Herr am anderen Ende der Telefonleitung und ich. Man habe ihm meine Nummer gegeben, da werde ihm geholfen. Aha, sagte ich. Wo ich denn überhaupt sitze, wollte er wissen. In Gifhorn. Hatte er noch nie gehört, wo das denn sei? Im östlichen Niedersachsen. Erneut ratloses Schweigen. Er komme aus Nordrhein-Westfalen. Nun war es an mir mit dem Fragen: Was für Hilfe er denn benötige? Nun, er brauche jemanden, der den Feuerwehrleuten in Griechenland erkläre, wie man das Feuer richtig lösche. Nun war mein Schweigen eher verdutzt als ratlos. Ich warf schnell einen Blick auf den Kalender: Nein, 1. April war definitiv nicht.

Ich wollte ihm gerade sagen, dass ich davon ausgehe, dass Feuerwehrleute schon wissen, was sie tun, als er etwas enttäuscht feststellte, ich könne ihm wohl auch nicht helfen. Man habe ihm anscheinend eine falsche Nummer gegeben. Da hatte er eindeutig Recht.

Von Christina Rudert