Meinersen

Das Maisfeld grenzt direkt an den Feldweg. Da wollte der Landwirt wohl ausnutzen, was irgendwie geht. Gut zwei Meter hoch ist der Mais mittlerweile – ein grünes, wogendes Dickicht. Gehe ich den engen Weg daneben entlang, beschleicht mich jedes Mal eine Beklemmung. Unwillkürlich denke ich da stets an die in diesem Fall beruhigenden Worte eines Umweltschützers, der sagte: „Darin gibt es kein Leben.“ Heute aber doch, höre ich. Unglaublicher Lärm tönt fast direkt neben mir aus dem Feld, es rauscht, es kracht, es prasselt, hohe Halme werden laut tönend herunter gedrückt. „Wölfe oder Wildschweine?“, befürchte ich panisch. Dann erscheint das Ungeheuer fast vor meinen Füßen – ein Rehbock stürmt aus dem grünen Dickicht hervor. Er ist offenbar genauso panisch wie ich und hat wohl die gleichen Befürchtungen: „Wölfe oder Wildschweine!“

Von Hilke Kottlick