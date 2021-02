Gifhorn

Mein Freund Bowie ist ein Hund, ein Schneehund. Er ist in seinem Element. Wasser in flüssiger Form mag er maximal bis zu den Knien. Dann steht er da, stocksteif, unzufrieden, unentschlossen – kurz, man sieht, es ist nicht seins. Aber jetzt, in kristalliner Form, als Schnee, da ist es seins. Voller Tatendrang will er immer weiter und hindurch.

Ich stelle mir vor, das liegt vor allem daran, dass die Welt, von einem kalten weißen Tuch bedeckt, ganz neu riecht. So wie sie für uns ganz neu aussieht. So als hätte jemand den Reset-Knopf gedrückt.

Bowie, der Schneehund, könnte ewig so weiter machen. Für mich stellt sich aber die Frage, wann endlich wieder mal einer auf diesen Knopf drückt.

Von Jörg Rohlfs