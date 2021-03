Gifhorn

Jeden Morgen um 7.15 Uhr spricht mein Smartphone in seiner Rolle als Wecker zu mir und fragt: „Wer hat an der Uhr gedreht?“ Der Paulchen-Panther-Song macht den Anfang in meiner Wecker-Rallye, es gibt noch „Stahlnetz“ und „Dick und Doof“, die mich mahnen, endlich aufzustehen.

An der Uhr wird ja tatsächlich gedreht, zweimal im Jahr. Aber nicht mehr lange. Die EU will die Zeitumstellung abschaffen, ihre Mitgliedsländer arbeiten mehr oder weniger zielstrebig daran.

Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die das bedauern. Denn ich habe mich immer auf die zusätzliche Stunde Helligkeit nach Feierabend zum Radfahren gefreut. Nun hoffe ich, dass sich Deutschland zu einer dauerhaften Sommerzeit durchringt. Dafür würde ich das Aufstehen an dunklen Wintermorgen in Kauf nehmen wollen. Hauptsache lange hell.

Von Dirk Reitmeister